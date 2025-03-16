استعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطى لشهر مارس 2025 لمستخدمي العدادات التقليدية

كشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025، وذلك للمستخدمين الذين يعتمدون على العدادات التقليدية في عدد من المحافظات، منها الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، حيث يصل عدد المشتركين لما يقارب من مليون و155 ألف مشترك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025، لاطلاع على الفاتورة، يمكن للمشتركين اتباع الخطوات التالية:

أولا تحديد القطاع التابع له المستخدم، وهو المحافظة التي يقع فيها المسكن أو النشاط التجاري، ثم اختيار الفرع التابع له المستخدم، وبعد ذلك قم بإدخال رقم الاشتراك والمكون من 10 أرقام، ثم الضغط على إظهار الفاتورة، فتظهر بعدها آخر فاتورة استهلاك صادرة لك، وإذا لم تظهر الفاتورة الخاصة بك لابد من التأكد من إدخالك لبيانات الفرع ورقم الاشتراك بشكل صحيح.

روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل محافظة

وقد أتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء روابط مباشرة من أجل الاستعلام عن الفواتير لكل محافظة على حدة، وهي كالتالي:

لمحافظة بني سويف يمكن الاستعلام عن الفاتورة من هنا:

لمحافظة الفيوم يمكن الاستعلام عن الفاتورة من هنا:

لمحافظة المنيا يمكن الاستعلام عن الفاتورة من هنا:

لمحافظة أسيوط يمكن الاستعلام عن الفاتورة من هنا:

لمحافظة الوادي الجديد يمكن الاستعلام عن الفاتورة من هنا:

بهذه الطريقة، يمكن للمشتركين متابعة استهلاكهم الشهري ومعرفة قيمة الفاتورة بسهولة عبر الإنترنت، دون الاحتياج للتوجه لفروع الشركة.

اقرأ أيضاً:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025.. خطوة بخطوة أون لاين

متابعات مكثفة من وزير الكهرباء لمنظومة خدمات المواطنين والشكاوي.. تفاصيل