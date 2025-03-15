وزير الكهرباء يكرم 15 من العاملين بشركات التوزيع ويشاركهم الإفطار الجماعي

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء.. شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، بنادى الكهرباء بالقاهرة.

وحضر إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء، عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة ، مشيدا بروح الأسرة الواحدة ، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى اطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

الموجز يرصد تفاصيل إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء، حيث قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يحفظ مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وان يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار ،وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى اداء واجباتهم خلال الفترة الماضية

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

من ناحيتهم، تعهد العاملون خلال إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة ، وقال الدكتور محمود عصمت ان العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع وان مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني ، موضحا دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم ، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا

وأوضح وزير الكهرباء أن تحقيق الإنجاز يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول.

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

تحسين جودة التغذية الكهربائية

وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، موضحًا الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، والعمل على تقوية وتدعيم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية

كما وجه الدكتور محمود عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات اداء الشركات فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة.

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

وأشار إلى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الاداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال ، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبير تتمثل فى نقل التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء

إفطار جماعي بمشاركة وزير الكهرباء