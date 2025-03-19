توجيه عاجل لـ4 محافظات بشأن توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء

توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء.. سيتم خلال الساعات القليلة الماضية توقف العدادات مسبقة الدفع في أربع محافظات، اليوم، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تستهدف تحسين كفاءة الشبكة وتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات الشحن.

وبناءً على ذلك الموجز ينقل لكم تفاصيل توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء عبر السطور التالية.

توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء

وفي هذا الصدد، كشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إيقاف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز الخدمة والشحن الإلكتروني الخارجي وذلك بدءًا من الساعة الـ 10 مساء الخميس حتى الـ10 صباح يوم الجمعة.

علمًا أن تُعد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات الرائدة في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في مصر، حيث تغطي خدماتها محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتقدم الكهرباء لملايين المواطنين والمنشآت الصناعية والتجارية.

وتعمل الشركة تحت إشراف الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتلتزم بتوفير طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة للمشتركين، مع التركيز على تطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمات.

ويشمل توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء جميع وسائل الشحن، سواء من خلال منافذ الدفع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول أو مراكز الشحن التابعة للشركات.

توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء

ووجهت الشركة في بيان لعملائها حول توقف خدمة شحن عدادات الكهرباء بمحافظات "الدقهلية - المنصورة - كفر الشيخ - دمياط"، اتخاذ الحيطة والحذر وشحن الكروت لتلاشي حدوث أي انقطاعات أو شكاوى من الشحن أثناء الفترة المعلن.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطة تحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع المسبق، بهدف ضمان تقديم خدمات أكثر استقرارًا وسهولة للمشتركين.

كما طمأنت المواطنين بأن الخدمة ستعود إلى العمل فور الانتهاء من التحديثات، داعيةً المشتركين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انقطاع التيار خلال فترة التوقف.

ويترقب المواطنون في المحافظات المتأثرة عودة الخدمة سريعًا، خاصة مع اعتماد العديد منهم على العدادات مسبقة الدفع في الحصول على الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن استئناف عمليات الشحن فور انتهاء أعمال الصيانة، لضمان عدم تأثر المشتركين لفترات طويلة.

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