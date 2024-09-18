فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول صفحات السوشيال ميديا أنباء حول قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بفرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد التفاصيل الكاملة حول حقيقة فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة.

فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ولتوضيح حقيقة فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، جاء ذلك نتيجة القرار الذي سبق وأصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي يشتمل على توقيع غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، وتبلغ نسبة الغرامة 7%.

فواتير الكهرباء

ويأتي قرار فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، لتشجيع المواطنين المشتركين على الالتزام في سداد فواتير الكهرباء الشهرية بمواعيدها، ومن المرتفب أن يتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.

ومن المخطط أيضًا أن يتم تطبيق قرار فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة أن يبدأ تطبيق اعتبارًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، وهي أول فاتورة يتم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها المحددة.

قانون الكهرباء

وفي السياق ذاته ننشر حقيقة فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، بما نص عليه قانون الكهرباء حول أصحاب العدادات القديمة، بأنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين بعد استلام الإشعار، فإنه يتم رفع عداد الكهرباء عن المشترك المخالف إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

وبناءً على ذلك كشف مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، عن قرار صادم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة وجود أى أعطال أو أضرار بالعدادات المنزلية.

فرض غرامات على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة

فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2024

وتجدر الإشارة إلى أن شركات توزيع الكهرباء سبق وتواصل تحصيل على فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2024، حيث سيتم احتساب الاستهلاك وفقًا للأسعار الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى تحقيق استدامة مالية في قطاع الكهرباء.

كما أنه من المخطط أن يتم تعديل الأسعار بما يتماشى مع استهلاك كل مشترك واحتياجاته الشهرية، مع تقديم تسهيلات لبعض الفئات لضمان القدرة على السداد.

وفي إطار ذلك نسترجع معكم أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة وهي كالتالي:

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا.

من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

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