أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة.. وموعد الزيادة المتوقعة

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة.. اقتربت الحكومة المصرية من استكمال خطتها التدريجية لخفض دعم الوقود وتحقيق التعادل بين أسعار الوقود المحلية وتكلفتها الحقيقية بحلول نهاية عام 2025.

وفي إطار ذلك تستعد لإجراء زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بحلول نهاية مارس الجاري، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

الموجز ينقل لكم أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة في محطات الوقود.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة

سعر بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

سعر السولار: 13.50 جنيهًا للتر

سعر الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

سعر المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن

سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر اليوم

أسطوانة 12.5 كجم: السعر الرسمي 150 جنيهًا، وتُباع في بعض المناطق بـ170 جنيهًا.

أسطوانة 25 كجم: السعر الرسمي 200 جنيه، وتصل إلى 220 جنيهًا لدى بعض التجار.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة

هل سيتم رفع الدعم بالكامل عن السولار والبوتاجاز؟

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم التدريجي عن المشتقات البترولية، إلا أنها ستُبقي على دعم جزئي للسولار والبوتاجاز، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين, موضحًا أن تعويض الفارق سيتم من خلال هامش ربح بعض المنتجات الأخرى، بما لا يؤثر على محدودي الدخل.

زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار

كشفت مصادر مطلعة أن التكلفة الفعلية للوقود في السوق المصرية تفوق أسعاره الحالية, وبناءً على تقديرات الأسعار الحقيقية، فإن الزيادات المحتملة قد تكون على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة

بنزين 80: تبلغ تكلفته الفعلية 16 جنيهًا للتر، مقارنة بسعره الحالي البالغ 13.75 جنيه، ما يعني زيادة محتملة بنسبة 16.5%.

بنزين 92: تصل تكلفته إلى 18 جنيهًا للتر، بينما يُباع حاليًا بـ15.25 جنيه، ما يعني زيادة بنسبة 18%.

بنزين 95: تُقدر تكلفته الفعلية بـ19 جنيهًا للتر، مقارنة بسعره الحالي البالغ 17 جنيهًا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 12%.

السولار: يُعتبر الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، حيث تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر، بينما يباع حاليًا بـ13.50 جنيه، ما يعني زيادة تصل إلى 48%.

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): تبلغ تكلفتها الفعلية 325 جنيهًا، في حين تُباع رسميًا بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى احتمال زيادة بنسبة 117%.

أوضحت الحكومة لن تطبق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها تدريجيًا خلال العام الجاري عبر ثلاثة اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025.

هل وصلت أسعار الوقود إلى التكلفة الحقيقية سابقًا؟

شهد عام 2020 وصول أسعار الوقود في مصر إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع، وذلك خلال أزمة كورونا التي أدت إلى انخفاض عالمي في أسعار النفط, ورغم ذلك، قررت الحكومة تثبيت الأسعار بدلًا من خفضها وفقًا لآلية التسعير التلقائي، كما فرضت رسومًا إضافية بقيمة 30 قرشًا على كل لتر من البنزين والسولار.

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