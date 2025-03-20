أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة وموعد تطبيقها في الأسواق

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة.. تشهد الأسواق المصرية مع نهاية شهر مارس الجاري زيادات جديدة في أسعار الوقود في إطار سعي الحكومة لإنهاء ملف خفض دعم الوقود الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أسعار البنزين الجديد بعد الزيادة

وخلال السطور التالية نقدم لكم أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة،حيث تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي "البوتاجاز".

أسعار البنزين الجديد بعد الزيادة

ويرصد موقع الموجز فيما يلي أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة، حيث يصل بنزين 80 مع نهاية 2025 إلى 16 جنيهًا للتر مقارنة بنسبة زيادة محتملة بنسبة 16.5%، فيما يصل بنزين 92 إلي 18 جنيهًا للتر أي زيادة بنسبة 18%، فيما يحقق بنزين 95 زيادة بنسبة 12% ليصل إلي 19 جنيهًا بدلًا من 17.

موعد تطبيق الزيادة في أسعار البنزين

ومن المقرر أن تتطبق الزيادة في أسعار الوقود مع نهاية شهر مارس الجاري، حتي الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة خلال 3 اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025.

أسعار البنزين الجديد بعد الزيادة

منتجات مستثناه من قرار مجلس الوزراء

ووفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإنه قد تم استبعد بعض المنتجات، مثل أنبوبة البوتاجاز، من الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة.

أسعار الوقود الحالية والمتوقعة

يسجل سعر لتر بنزين 80 اليوم 13.75 جنيه ،بينما يصل في أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة إلي 16 جنيهًا وهي سعر التكلفة الفعلية للتر، أي زيادة بنسبة 16.5%.

فيما تبلغ تكلفة بنزين 92 ثمانية عشر جنيهًا للتر مقابل 15.25 جنيه حاليًا، ما يعني زيادة تصل إلى 18%، أما بالنسبة لبنزين 95 فتصل تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا، ما يعني زيادة بنسبة 12%.

يصل سعر لتر السولار الحالي إلي 13.5 جنيه،فيما تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%، وهو المنتج الأكثر تأثيرًا علي الأسواق في مصر.

سعر أنبوبة البوتاجاز الفعلي وتوقعات الزيادة

وصلت تكلفة أنبوبة البوتاجاز الفعلية 325 جنيهًا في حين تُباع بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117% لكن وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فإنه قد تم استبعد بعض المنتجات، مثل أنبوبة البوتاجاز، من الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة.

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