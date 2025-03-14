زيادة أسعار البنزين 2025 وموعد تطبيقها بعد قرار إلغاء الدعم

أسعار البنزين 2025.. يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد زيادة أسعار البنزين, تزامنًا مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد مصير أسعار البنزين في مصر وسط تباين للتوقعات بشأن إقرار زيادة جديدة بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.

موعد زيادة أسعار البنزين

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية, التي تُجري مراجعات دورية للأسعار كل ثلاثة أشهر, أن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، وتحديدًا في أبريل 2025.

توقعات أسعار البنزين 2025

رجّح الدكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن تتجه اللجنة إلى رفع الأسعار، استنادًا إلى ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق بأن أي تعديل جديد في الأسعار سيكون بعد ستة أشهر من آخر زيادة.

أسعار البنزين 2025

واعتمدت اللجنة في اجتماعاتها السابقة على ثلاثة عوامل رئيسية عند اتخاذ قرارات تعديل الأسعار، وهي السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافةً إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.

وأوضح عرفات أن الزيادة المحتملة قد لا تتجاوز 10%، ضمن سياسة التحرير التدريجي للأسعار للوصول إلى إلغاء الدعم نهائيًا بحلول نهاية 2025، وفقًا لخطة الحكومة.

خطة إلغاء الدعم التدريجي عن أسعار البنزين

وفي السياق ذاته, أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الحكومة تسعى إلى إنهاء دعم الوقود بالكامل خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن أي زيادة متوقعة ستكون تدريجية لتجنب التأثير السلبي المفاجئ على المستهلكين.

أسعار البنزين 2025

وكانرئيس الوزراء، أوضح في بيان عقب رفع الأسعار في أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر كجزء من جهودها لضبط معدلات التضخم, مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بأسعار الوقود تعتمد على دراسات دقيقة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل التأثيرات السلبية على المواطنين.

أسعار البنزين خلال الفترة الماضية

شهدت أسعار الوقود زيادات متكررة خلال العام الماضي، إذ رفعت اللجنة الأسعار ثلاث مرات منذ أن حصلت مصر على قرض إضافي بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024, كالتالي

مارس 2024: ارتفعت الأسعار لأول مرة، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 13.50 جنيهًا.

يوليو 2024: شهدت الأسعار زيادة أخرى، ليرتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيه، وبنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا.

أكتوبر 2024: ارتفعت الأسعار مجددًا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 17 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 13.50 جنيهًا للمتر المكعب، وغاز السيارات 7 جنيهات.

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رفع أسعار البنزين.. موعد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية