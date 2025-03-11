موعد زيادة أسعار البنزين في مصر بالتزامن مع استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

يحرص المواطنون على متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، خاصة بعد آخر زيادة شهدتها الأسواق في أكتوبر 2024، والتي جاءت وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وفي هذا السياق، نستعرض عبر الموجز أحدث أسعار الوقود في محطات البنزين اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي التي تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار استنادًا إلى:

تطورات الأسواق العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 17.00 جنيه للتر

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر

السولار: 13.50 جنيه للتر

الكيروسين: 13.50 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 7.00 جنيه للمتر المكعب

المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيهًا رسميًا (وقد تُباع لدى بعض التجار بـ170 جنيهًا).

أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): 200 جنيه رسميًا (وتُباع في بعض المناطق بـ220 جنيهًا).

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في أبريل 2025، وذلك لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كان سيتم تثبيتها أو تعديلها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

موعد زيادة أسعار البنزين في مصر

من المنتظر أن يتم تحريك أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في تصريحاته السابقة خلال أكتوبر 2024 أن أي تعديل في أسعار الوقود سيتم بعد 6 أشهر، وهو ما يتزامن مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل.

الشريحة الرابعة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

يتزامن موعد تحريك الأسعار مع وصول الشريحة الرابعة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

هذه الشريحة تأتي ضمن اتفاقية القرض البالغة قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، والتي تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز استقرار السوق المحلية.

أهمية الشريحة الأخيرة وتأثيراتها الاقتصادية

وصول هذه الشريحة يُعد خطوة مهمة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي في مصر، من المتوقع أن يساهم الدعم المالي في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات العالمية.

يُذكر أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل في أبريل 2025 سيحسم قرار تعديل أسعار الوقود، وسط ترقب واسع من المواطنين والشركات لمعرفة تأثير هذه القرارات على السوق المحلية.

يُذكر أن آخر اجتماع للجنة كان في أكتوبر 2024، حيث شهدت الأسعار زيادة تراوحت بين 7.7% و17%، مع استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي، يترقب المواطنون اجتماع أبريل المقبل لمعرفة مصير أسعار الوقود في البلاد.

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