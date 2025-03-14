بعد إعلان مدبولي.. اعرف أسعار البنزين الجديدة مع رفع الدعم نهاية 2025؟

كشف المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن تفاصيل آلية تحديد أسعار منتجات البنزين المختلفة «بنزين 80، بنزين 92، وبنزين 95» تزامنًا مع إعلان الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية عام 2025، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تحديد أسعار البنزين عالميًا

تختلف أسعار البنزين من دولة لأخرى بشكل كبير نتيجة الضرائب التي تفرضها الحكومات، حيث تزيد هذه الضرائب في الدول الأكثر تقدمًا ورفاهية.

ويعد البنزين في هونج كونج الأغلى عالميًا بسعر 3.3 دولار للتر، بينما تُعد إيران الأرخص بسعر 3 سنتات للتر الواحد عند الشراء بالبطاقة و6 سنتات للاستهلاك الزائد، وتحتل مصر المرتبة العاشرة بين الدول الأرخص سعرًا بمتوسط 29 سنتًا للتر لمختلف أنواع البنزين.

آلية التسعير الدولي للبنزين

أوضح يوسف أن هناك عاملين رئيسيين يحددان أسعار البنزين عالميًا:

السعر العالمي للبنزين: يتحدد من خلال صفقات تجارية وفقًا لقرب الدولة من مصادر الإنتاج. الأسعار المكانية: تتغير تبعًا لمناطق التسليم مثل: فوب البحر المتوسط، فوب روتردام، فوب الخليج العربي

وأكد أن مصر تعتمد على مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس لتسعير البنزين المستورد، مع إضافة تكاليف النقل البحري والتأمين.

أمثلة على الأسعار العالمية

سعر السولار اليوم يبلغ 699 دولارًا للطن (فوب روتردام)، ما يعادل 28.5 جنيهًا للتر.

سعر طن بنزين 95 يبلغ 793 دولارًا، ويعادل سعر اللتر 57 سنتًا (حوالي 28.8 جنيهًا للتر الواحد)، تُضاف إليه تكاليف النقل والتأمين التي تُقدر بنحو 100 دولار للطن.

ترتبط هذه الأسعار بسعر خام برنت القياسي عند 71 دولارًا، مع تغير الأسعار وفقًا لمؤشرات السوق العالمي.

تحديد أسعار البنزين محليًا مع رفع الدعم

أوضح يوسف أن سعر بيع المنتجات البترولية في مصر يتأثر بعدة عوامل، منها حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي الناتج عن الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب، والتي تحسب قيمتها بـ"صفر"، ما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج المحلي.

إضافة إلى تكلفة المنتجات والتي تتضمن الحصة المشتراة من الشريك الأجنبي، تكاليف استرداد نفقات البحث والاستثمار، الزيت الخام المستورد ومنتجات البنزين والسولار المشتراة محليًا، وتكاليف التكرير والتجهيز.

توقعات أسعار البنزين

يُتوقع أن يتراوح سعر السولار في نهاية 2025 بين 18 إلى 19 جنيهًا للتر.

أما البنزين: بنزين 95 قد يصل إلى 22 جنيهًا للتر. بنزين 92 يُقدر بنحو 20 جنيهًا للتر. بنزين 80 يُقدر بنحو 18 جنيهًا للتر.



تأثيرات اقتصادية واجتماعية

أشار يوسف إلى أن قرار رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيكون صعبًا، لذا من المتوقع أن يتم ذلك تدريجيًا مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

وفيما يخص البنزين، أكد يوسف أن تحرير أسعاره بالكامل بنهاية 2025 قد يكون أكثر قابلية للتنفيذ، خاصة مع توافر الغاز الطبيعي المضغوط كبديل اقتصادي يُساهم في تخفيف الأعباء على الفئات المتوسطة.

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