موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.. توقعات زيادة جديدة في أسعار الوقود

يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البتروليةللمنتجات البترولية، المقرر عقده في إبريل 2025، لمراجعة وتحديد أسعار الوقود في البلاد، ويأتي الاجتماع الجديد بعد سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال عام 2024، حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات ضمن خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات حتى نهاية العام الحالي.

وفيما يلي يبين الموجز موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية 2025

موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية 2025

من المنتظر أن تعقد لجنة تسعير المواد البتروليةللمنتجات البترولية اجتماعها الأول في عام 2025 خلال شهر أبريل، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة منذ عام 2019.

يأتي هذا الاجتماع عقب آخر مراجعة قامت بها اللجنة في أكتوبر 2024، والتي شهدت زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال العام، بنسبة تراوحت بين 7% و17%. وقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر، وشهد السولار زيادة ليصل إلى 13.50 جنيهًا للتر.

توقعات بارتفاع جديد في أسعار الوقود

تشير التوقعات إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات خلال عام 2025، في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن التحرر الكامل من دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025.

وعلى الرغم من أن الحكومة تعهدت بعدم رفع الأسعار حتى أبريل 2025، فإن مصادر اقتصادية تتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل زيادة جديدة في الأسعار، اعتمادًا على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار النفط العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو عنصر حاسم في تحديد تكاليف الاستيراد.

معدلات التضخم، والتي تؤثر على السياسة التسعيرية للحكومة.

التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.



الحكومة تؤكد استمرار خطط الإصلاح الاقتصادي

في تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بجدول رفع الدعم التدريجي عن الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ضرورية لمواجهة الأعباء المالية الناجمة عن دعم المحروقات خلال السنوات الماضية.

كما أوضح وزير المالية، أحمد كوجك، أن لجنة تسعير المواد البترولية ستواصل مراجعة الأسعار بناءً على معدلات التضخم وحركة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الدولة ستوفر بدائل لمساعدة المواطنين على التعامل مع أي تأثيرات اقتصادية محتملة.

أسعار الوقود الحالية في مصر

وفقًا لآخر قرارات لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2024، فإن أسعار المنتجات البترولية في السوق المصري حاليًا هي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه



هل ترتفع أسعار البنزين مجددًا في أبريل 2025؟

على الرغم من التوقعات بزيادة الأسعار، فإن القرار النهائي لا يزال قيد الدراسة من قبل لجنة تسعير المواد البترولية، ومع اقتراب اجتماع أبريل 2025، يترقب المواطنون وأصحاب الأعمال الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

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