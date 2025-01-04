السيسي يشدد على ضرورة تعزيز إنتاج البترول والغاز وتطوير الآبار الجديدة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الطاقة في مصر، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة مستجدات قطاع البترول والغاز، والتي تهدف إلى ضمان استدامة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الاجتماع اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية

تمحور النقاش خلال الاجتماع حول تأكيد الحكومة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك المستخدمة في المشاريع التنموية، وتم استعراض الخطوات التي اتخذت لضمان استدامة الإنتاج المحلي وزيادة الإمدادات اللازمة لقطاع البترول والغاز.

الرئيس السيسي

وأوضح الرئيس السيسي أهمية تكثيف جهود البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية المصرية لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تطوير الآبار الجديدة المكتشفة لإدراجها ضمن خريطة الإنتاج الوطنية, مشددًا على ضرورة أن تواصل الحكومة تحسين أداء قطاع البترول بما يحقق استدامة في الإمدادات وضمان تلبية احتياجات المشاريع التنموية.

التعاون بين الشركات العالمية والمحلية في قطاع البترول

ناقش الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في قطاع البترول والغاز, والتطورات الأخيرة في جذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة مشاريع البترول والغاز.

وتطرق إلى سبل التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز، والخطوات اللازمة لفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والجارة في هذا المجال.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تسريع الإجراءات المطلوبة لزيادة التعاون في هذا الشأن، ولتعزيز موقع مصر كداعم رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

تعزيز التعاون الحكومي مع القطاع الخاص

في سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على ضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز, مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة حاسمة في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري, ومؤكدًا على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الدخل القومي.

وأكد على أن هذه الجهود تصب في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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