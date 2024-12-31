النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

أرسل المستشار محمد شوقي النائب العام، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، وتنقلها لكم الموجز.

النائب العام يهنئ الرئيس السيسي

وقال النائب العام، في تهنئته التي وجهها للرئيس السيسي: "تحية طيبة وبعد؛ يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة، نبعث لسيادتكم أصدق آيات التهنئة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن ينصركم، ويسدد خطاكم وأن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله الوطن قيادة وأرضًا وشعبًا".

المستشار محمد شوقي النائب العام

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم".

الأمل يملئ الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي أنه يمتلئ بالكثير من الأمل، في أن يحمل العام الجديد آمالًا جديدة، ويحقق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

ختام تهنئة الرئيس السيسي

وفي ختام تهنئته، قال الرئيس: "كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن يكون العام الجديد بداية لفصل جديد من العمل المشترك من أجل رفعة الأمم وتحقيق الرفاهية للبشرية جمعاء".

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