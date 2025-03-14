سعر البنزين اليوم 14 مارس 2025 في محطات الوقود

سعر البنزين اليوم.. شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا تامًا منذ بداية عام 2025، حيث تواصل الحكومة العمل بنفس الأسعار التي سبق وأقرتها، عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، والتي يتم تطبيقها الآن في مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

سعر البنزين اليوم

ويعرض لكم الموجز سعر البنزين اليوم والسولار في محافظات مصر.

وتأتي أسعار البنزين والسولار اليوم وفق الأسعار السائدة منذ أكتوبر الماضي، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1760 لسنة 2024، أصدرت قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، في أكتوبر 2024 الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية قرار زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر، في العدد رقم 229 بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

ووفقًا للتعديل الجديد، يأتي سعر البنزين اليوم على النحو التالي:

سعر البنزين اليوم 95: 17.00 جنيه للتر

سعر البنزين اليوم 92: 15.25 جنيه للتر

سعر البنزين اليوم 80: 13.75 جنيه للتر

السولار: 13.50 جنيه للتر

سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيها.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 جنيه.

سعر غاز تموين السيارات: ٧ جنيهات /م٣.

وتيعد سعر البنزين اليوم من بين التعديلات الدورية التي تقوم بها لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، والتي تجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الوقود بناءً على عدة معايير اقتصادية، منها التغيرات في أسعار النفط العالمية، تكاليف الإنتاج، وأيضًا حجم الدعم الحكومي المقدم للوقود، كما تعد الأسعار الجديدة نتيجة للزيادة العالمية في أسعار النفط التي تؤثر على السوق المصري.

التعديل المرتقب في سعر البنزين اليوم

تتوقع الحكومة المصرية أن تشهد أسعار الوقود زيادات أخرى تدريجيًا في المستقبل القريب، حيث ستتم إعادة النظر في أسعار البنزين والسولار بحلول ديسمبر 2025، حيث تهدف الحكومة إلى رفع الدعم نهائيًا عن المحروقات ،وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، فإنه من المتوقع أن تصل أسعار البنزين 92 إلى نحو 20 جنيهًا للتر، بينما قد يصل سعر بنزين 95 إلى 22 جنيهًا للتر، فيما سيتراوح سعر السولار حول 19 جنيهًا للتر.

الآثار الاقتصادية لتعديل سعر البنزين اليوم

إن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع تكاليف النقل التي قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى، ويستعد المواطنون لهذه الزيادة، وسط جهود حكومية لتخفيف الأثر من خلال برامج دعم ومساعدات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وتبقى أسعار الوقود محط أنظار المواطنين في مصر، خاصةً في ظل الزيادة المرتقبة في الأسعار بحلول ديسمبر 2025، ومع رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، ستظل الحكومة في مواجهة تحديات تتعلق بتخفيف العبء على المواطنين، مع ضمان استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

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