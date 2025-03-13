هل ترفع الحكومة أسعار السولار والبوتاجاز؟ .. القرار المنتظر

هل ترفع الحكومة أسعار السولار والبوتاجاز في القرار المنتظر؟، هل ستقوم الحكومة بتحريك أسعار السولار والبوتجاز، من الأسئلة التي طرحت في الفترة القليلة الماضية بشكل كبير جدًا، ويستعرض الموجز في السطور التالية ما أفاد به المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء في هذه المسألة.

هل سيتم تحريك أسعار البنزين والسولار؟.. متحدث الحكومة يجيب

هل ترفع الحكومة أسعار السولار والبوتاجاز في القرار المنتظر؟، وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حتى مع تحريك الأسعار لكن سيظل هناك دعمًا على السولار ولا يمكن بيع السولار بالسعر الحقيقي لأنه يؤثر على محدودي الدخل .

المستشار محمد الحمصاني

هل ترفع الحكومة أسعار السولار والبوتاجاز في القرار المنتظر؟، وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة خلال المداخلة، بأنه يتم العمل على إيجاد نوع من الدعم للسولار وأنبوبة البوتجاز أيضا ".

وأضاف: نعمل على الوصول لنقطة التوازن بين السعر المواد البترولية والتكلفة بصورة تدريجية مع نهاية العام ولكن سيظل السولار والبوتجاز عليهم قدر من الدعم.

وأشار الحمصاني إلى أن القدر من الدعم سيتم تغطيته عن طريق بعض المواد البترولية الاخرى التي يكون بها هامش يغطي فرق سعر السولار .

وأوضح متحدث مجلس الوزراء بأنه مثلًا بنزين 95 سيكون هناك هامش زيادة يغطي فرق سعر السولار ".

ماذا عن جهود تنفيذ برنامج الاصلاح الإقتصادي؟

وكشف محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد على استمرار جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستكملًا: منذ بداية عملية الإصلاح تقوم الدولة بترشيد الدعم.

وأضاف: كما تحرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه ومحاولة العمل بصورة تدريجية لتحريك أسعار الوقود كي نصل لسعر التوازن.

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