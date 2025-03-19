أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة.. اعرف التفاصيل

أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة.. شهدت مصر في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في سياسة تسعير الوقود، حيث أصبحت زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية جزءًا من خطة الحكومة الاقتصادية لرفع الدعم تدريجيًا، وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة وتحقيق التوازن بين تقليل الدعم وزيادة الإيرادات.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز آخر تحديثات أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في الأسعار والخطط الحكومية لرفع الدعم تدريجيًا.

أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة

أسعار الوقود الحالية في مصر

وهناك حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار البنزين اليوم داخل محطات الوقود وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيهات لكل متر مكعب.

طن المازوت: 9500 جنيه للصناعات.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود يتم تعديلها بانتظام بناءً على آليات التسعير التلقائي، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر.

أسعار البنزين اليوم وموعد الزيادة القادمة

تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، وفي آخر اجتماع لها في أكتوبر 2024، تقرر تأجيل المراجعة القادمة حتى أبريل 2025، وهذه الزيادة المرتقبة تأتي في ظل التغيرات العالمية في أسعار النفط، إضافة إلى تأثير سعر الصرف على التكلفة المحلية. وبالتالي، من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادة أخرى في الشهر المقبل.

خطط الحكومة لرفع الدعم عن الوقود

وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة تخطط لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل تدريجي، حيث من المتوقع إلغاء الدعم تمامًا بنهاية عام 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وزيادة الإيرادات ،ورغم الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين، فإن الحكومة ستظل تدعم بعض المنتجات مثل السولار، بالإضافة إلى دعم أنابيب البوتاجاز للفئات الأكثر احتياجًا.

وتظل أسعار الوقود في مصر موضوعًا حيويًا يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين. في ظل الزيادات المتوقعة في الأسعار، تحاول الحكومة إيجاد توازن بين رفع الدعم وتحقيق استقرار اقتصادي، مع مراعاة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر في سوق الوقود في مصر.

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