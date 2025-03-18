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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

استعلام فاتورة الغاز شهر مارس 2025.. إليك الخطوات بالتفصيل

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

فاتورة الغاز شهر مارس 2025.. مع بداية كل شهر، يبحث العديد من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها في الوقت المحدد لتجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة.

 وفي مارس 2025، يتمكن المشتركون من متابعة عملية قراءة العداد ودفع الفاتورة بسهولة عبر الإنترنت، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استعلام فاتورة الغاز شهر مارس 2025.

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كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 وطرق السداد أونلاين

رابط استعلام فاتورة الغاز شهر مارس 

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز من 1 مارس حتى 27 مارس عبر المواقع الرسمية لشركات الغاز:

  • شركة ناتجاس: عبر الرابط هنا
  • شركة بتروتريد: عبر الرابط هنا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس

يمكن لمستخدمي الغاز الطبيعي معرفة قيمة الفاتورة عبر اتباع هذه الخطوات:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الغاز.
  2. اختيار قسم "الاستعلام عن الفاتورة".
  3. إدخال بيانات المشترك مثل:
    • رقم المبنى ورقم الشقة.
    • اسم القطاع والبلوك.
    • بيانات المنطقة والمحافظة.
    • الرقم الخاص بعداد الغاز.
  4. الضغط على "عرض الفواتير".
  5. ستظهر الفواتير المستحقة مع كافة التفاصيل الخاصة بها.
فاتورة الغاز

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025:

تتيح شركات الغاز عدة طرق مريحة لدفع الفواتير بسهولة، منها:

  1. السداد عبر المحصلين المعتمدين: الدفع نقدًا للمحصلين في المناطق المحددة.
  2. الدفع أونلاين: عبر خدمات المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورانج كاش".
  3. عبر البنوك: من خلال البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
  4. استخدام تطبيق "إنستا باي": للدفع الإلكتروني بسهولة عبر الهاتف المحمول.
  5. منافذ الدفع الإلكتروني: من خلال منافذ الدفع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مثل "فوري"، "أمان"، و"مصاري".

كيفية قراءة عداد الغاز بتروتريد:

يتمكن المشتركون في شركة بتروتريد من قراءة عداد الغاز من خلال عدة طرق:

  1. زيارة موقع الشركة هنا.
  2. الاستفادة من خدمات مندوبي الشركة.
  3. استخدام تطبيق بتروميتر، عبر الهواتف الذكية.
  4. التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 17169.
  5. الاتصال عبر خدمة IVR، على الأرقام 09000727 (أرضي) أو 5727 (موبايل).

يُذكر أن تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة في الموعد المحدد يعزز من استمرارية الخدمة ويوفر على المشتركين عناء المخالفات أو انقطاع الغاز عن المنزل.

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