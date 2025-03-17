أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 17 رمضان 2025.. بنزين 92 بكام؟

أسعار البنزين والسولار.. يترقب المواطنون تحديثات أسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة مع التغيرات الدورية التي تعلنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تتابع حركة الأسعار عالميًا ومحليًا.

أسعار البنزين والسولار

ومع دخول اليوم 17 من رمضان 2025، يتساءل الكثيرون عن سعر بنزين 92، إضافة إلى أسعار باقي أنواع الوقود، وتأثير هذه التغيرات على وسائل النقل والقطاعات المختلفة، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أحدث أسعار البنزين والسولار وفقًا لآخر تحديث رسمي.

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم

وصل سعر بنزين 95 إلى 17.00 جنيه لكل لتر.

بلغ سعر بنزين 92 نحو 15.25 جنيه لكل لتر.

وصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر.

أسعار السولار والكيروسين

بلغ سعر السولار في محطات الوقود 13.50 جنيه لكل لتر.

وصل سعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر.

أسعار البنزين والسولار

أسعار المازوت والغاز

بلغ سعر طن المازوت (للصناعات) نحو 9500 جنيه.

وصل سعر غاز تموين السيارات إلى 7.00 جنيه لكل متر مكعب.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) نحو 150 جنيهًا.

وصل سعر أسطوانة البوتاجاز (25 كجم) إلى 200 جنيه.

أسعار البنزين والسولار

موعد رفع الدعم الكامل عن الوقود 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، على أن يكتمل بحلول نهاية العام الجاري، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض أشكال الدعم ستظل قائمة لضمان تحقيق توازن الأسعار، حيث سيظل السولار وأسطوانات البوتاجاز مدعومة، مراعاةً للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن تعقد جلسة تحديد أسعار البنزين والسولار في إبريل 2025، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي، الذي انعقد في أكتوبر 2024، وشهد حينها زيادة جديدة في أسعار مختلف أنواع الوقود، وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها الدوري ليُعقد في إبريل المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للمراجعة الدورية للأسعار.

أسعار البنزين والسولار

وخصصت الحكومة مبلغ 154 مليار جنيه لدعم الوقود ضمن موازنة العام المالي الحالي، وفقًا للبيانات الرسمية. وتشير وزارة البترول إلى أن السولار سيحصل على الحصة الأكبر من هذه المخصصات، ومن المنتظر أن تعقد لجنة تسعير البنزين والسولار اجتماعها الشهر المقبل لتحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقًا للمراجعة الدورية للأسعار.

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