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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 15 رمضان 2025 فى محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. تتأثر حياة المواطنين في مصر بـ أسعار الوقود بشكل كبير؛ لأنها ترتبط بكثير من المعاملات المالية والأسعار الأخرى، وخاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، ومع بداية اليوم السبت 15 من رمضان 2025، يتابع العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود.

وتتأثر هذه الأسعار بشكل مستمر بالتطورات الاقتصادية، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على حركة النقل والتكلفة اليومية للمواطنينن في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي آخر المستجدات بشأن أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود لهذا اليوم.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة في مصر بعد تصريحات رئيس الوزراء
أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار

بلغ سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر.

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بلغ سعر بنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا للتر.

بلغ سعر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا للتر.

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أسعار البنزين والسولار

أسعار السولار والمنتجات البترولية اليوم 2025

بلغ سعر السولار نحو 13.50 جنيهًا للتر.

بلغ سعر الكيروسين نحو 13.50 جنيهًا للتر.

بلغ سعر غاز تموين السيارات نحو 7 جنيهات للمتر المكعب.

بلغ سعر طن المازوت للصناعات نحو 9500 جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 11 يوليو 2024 - الأسبوع
أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

تظل هذه الأسعار ثابتة منذ قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2024، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 229 بتاريخ 17 أكتوبر 2024، حيث تعد أسعار الوقود من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات، ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يترقب المواطنون أي تغييرات محتملة في أسعار الوقود. يُنصح بمتابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتطورات المتعلقة بهذا الموضوع.

مصر ترفع أسعار الوقود 78% باستثناء المواصلات العامة
أسعار البنزين والسولار

أسعار اسطوانات البوتاجاز اليوم

أسطوانة 12.5 كجم: السعر الرسمي 150 جنيهًا، بينما تُباع لدى بعض التجار بـ170 جنيهًا.
أسطوانة 25 كجم: السعر الرسمي 200 جنيه، وتُباع بـ220 جنيهًا.

تظل هذه الأسعار خاضعة للمراجعة الدورية من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة التغيرات في تكاليف الإنتاج والعوامل الاقتصادية الأخرى.

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أسعار البنزين والسولار

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية 2025

من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل في إبريل 2025، بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع لها، ويذكر أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، الذي انعقد في أكتوبر 2024، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار.

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