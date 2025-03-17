سعر بنزين 92 اليوم الإثنين في محطات الوقود في مصر..أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين.. في ظل الإهتمام المتزايد بـ أسعار الوقود، قد شهدت الأسواق حالة من الترقب وذلك عقب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وهو بشأن سياسات تسعير البنزين والسولار، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين في محطات الوقود

وأوضح الدكتور «مصطفى مدبولي»، خلال اجتماعه الأسبوعي، أن عملية التسعير تتم بناءً على آلية واضحة تأخذ في الإعتبار التغيرات العالمية في أسعار النفط، وذلك مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها أسطوانات الغاز، وذلك مراعاةً للظروف الإقتصادية الحالية.

إليكم موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها القادم، في شهر إبريل 2025، وذلك بحسب البيان الصادر في أكتوبر الماضي، حيث قد تقرر تأجيل الجلسة القادمة للجنة إلى ما عقب 6 أشهر، مما يجعل ذلك القرار المرتقب هو أحد أهم الملفات الإقتصادية التي ينتظرها الشارع المصري.

ويلفت إلى أن اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الذي كان في شهر أكتوبر من عام 2024، والذي شهد ارتفاع أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار.

رفع الدعم الكامل عن الوقود

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية كاملة من أجل رفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، وذلك مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل «الدعم البيني» بين المنتجات البترولية، بهدف ضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وقد شدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز سوف تظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.

وبناءً على البيان الرسمي للبنك المركزي المصري، قد بلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

أسعار البنزين اليوم الإثنين في كافة محطات الوقود

سعر لتر بنزين 95: 17.00 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.

سعر لتر البنزين 92 اليوم

سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.

أسعار السولار وكافة المواد البترولية اليوم الإثنين

سولار: 13.50 جنيه.

كيروسين: 13.50 جنيه.

مازوت (للصناعات): 9500 جنيه للطن.

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين في مصر

أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم: 150 جنيها.

أسطوانة بوتاجاز 25 كجم: 200 جنيه.

أسعار الوقود والمواد البترولية في مصر اليوم

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