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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

كم عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

عدد الساعات المتبقية
عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب.. مع دخول اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2025، يترقب الصائمون موعد أذان المغرب، إيذانًا بانتهاء ساعات الصيام الطويلة وحلول وقت الإفطار.

ويختلف عدد الساعات المتبقية حتى موعد الأذان وفقًا لتوقيت كل محافظة، حيث تستمر ساعات الصيام لما يقارب 13 ساعة و52 دقيقة في القاهرة، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب ، وفقًا لإمساكية رمضان المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار فروق التوقيت بين المحافظات.

شهر رمضان الكريم 2025
عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

تختلف مواعيد أذان المغرب من محافظة لأخرى في مصر، حيث يُرفع الأذان في شرم الشيخ مبكرًا عند الساعة 5:55 مساءً، يليه الغردقة بفارق دقيقة واحدة عند 5:56 مساءً،  أما في طنطا وكفر الشيخ، فيكون موعد الأذان في تمام 6:08 مساءً، وفي محافظات الصعيد، يُرفع الأذان في أسوان عند الساعة 6:01 مساءً، بينما يكون في سوهاج عند 6:05 مساءً، وفي أسيوط عند 6:07 مساءً.

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دعاء الإفطار قبل أو بعد

اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وأكرمتهم بعفوك ورضاك. اللهم اجعلنا من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، وتقبل منا أعمالنا، وأعنّا على طاعتك، وأكرمنا ولا تهنّا.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبيّنا محمد صلاةً تامةً وسلامًا كاملاً، تنحلّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب، وتحسن به الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان من الذين غفرت لهم، ورضيت عنهم، وحرّمتهم على النار، وكتبت لهم الفردوس الأعلى من الجنة، نحن ومن نحب.

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عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد أصلحت أحوالنا، وحققت أمانينا، وغيّرت أقدارنا إلى أفضل حال، وكتبت لنا الخير في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم ألهمني أن أشكر نعمك التي أنعمت بها عليَّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك، وإني من المسلمين.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاجعل لي فيها نصيبًا من الخير والبركة، واكتبني من السعداء، وارزقني القبول، واختم لي بالحسنى، واجعل روحي مع الشهداء، برحمتك يا أرحم الراحمين.

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عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 20 رمضان 2025 وصلاة التراويح

مع دخول الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على أداء صلاة العشاء والتراويح، تقربًا إلى الله في هذه الأيام المباركة، ويحين موعد أذان العشاء اليوم، الخميس 20 رمضان 2025، في تمام الساعة 7:23 مساءً بتوقيت القاهرة، يعقبه إقامة صلاة التراويح، التي تعد من أبرز الشعائر الرمضانية، حيث يجتهد المصلون في ختم القرآن الكريم والتضرع بالدعاء، راجين القبول والمغفرة في هذه الليالي الفضيلة.

موعد أذان المغرب في السعودية 20 رمضان 1446 في جميع المحافظات والمدن
عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجرغدا 21 رمضان 2025

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يواصل المسلمون التزامهم بأداء الصلوات في مواقيتها، خاصةً صلاة الفجر التي تعد من أعظم الفرائض، ويحين موعد أذان الفجر غدًا، الجمعة 21 رمضان 2025، في تمام الساعة 4:31 صباحًا بتوقيت القاهرة، ليكون بداية يوم جديد من الصيام والعبادة في هذه الأيام العظيمة، التي يحرص فيها الصائمون على اغتنام الأجر والثواب، والتقرب إلى الله بالدعاء والقيام.

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عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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