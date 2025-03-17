حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر.. الافتاء توضح

المسح على الجوربين .. يعد المسح على الجوربين من الأحكام الفقهية التي شغلت اهتمام الكثير من المسلمين، خاصة في ظل الظروف اليومية التي قد تتطلب التسهيل على الناس في أداء العبادات، ومع انتشار ارتداء الجوارب بشكل يومي، بدأ السؤال عن مشروعية المسح عليها يتزايد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمسح عليها في المنزل دون وجود عذر شرعي كالسفر أو المرض.

فما هو حكم المسح على الجوربين في هذه الحالة؟ وهل يجوز للإنسان أن يخفف من مشقة الوضوء بالتزامه بهذا العمل في ظل عدم وجود العذر المعتبر؟، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي الآراء الفقهية المختلفة والضوابط الشرعية المتعلقة حول حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر.

حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر

حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد جواز المسح على الجورب أو "الشَّراب" أثناء الوضوء، مع تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لهذا الفعل، إلى جانب بعض المحاذير التي قد تبطل المسح، وكان هذا الرد من الدار جاء في إطار سؤال تلقته عبر موقعها الرسمي حول ما إذا كان يجوز المسح على الجورب، وما هي مدة المسح للمقيم والمسافر، وما هي الحالات التي تبطل المسح.

شروط المسح على الجورب

أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أن المسح على الجورب جائز وفقًا لأربع شروط أساسية يجب أن تتوافر، و أشار إلى أن الجورب يجب أن يكون مجلدًا ويمكن المشي فيه دون أن يسبب ضررًا أو مشقة، كما يجب أن يكون ساترًا للقدمين بالكامل، بما في ذلك الكعبين، كما شدد على ضرورة أن يكون الجورب طاهرًا في ذاته، وأوضح أن الجورب لا يجوز المسح عليه إلا إذا تم ارتداؤه بعد الوضوء أو الغسل، أي بعد طهارة، وأضاف المفتي أيضًا أن بعض الفقهاء يجيزون المسح على الجوارب الخفيفة إذا كان الشخص في حاجة لذلك، مع التأكيد على أنه لا حرج في اتباع من أباح المسح على الجوارب الخفيفة في حالات الحاجة.

حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر

هل يجوز المسح على الجورب في البيت من غير عذر؟

وفيما يتعلق بمدة المسح على الجورب، أوضح المفتي أن المسح للمقيم يظل جائزًا لمدة يوم وليلة، بينما للمسافر تمتد هذه المدة إلى ثلاثة أيام بلياليهن، تبدأ هذه المدة من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويجب على المسلم تجديد المسح إذا كانت المدة قد انتهت أو إذا وقع ما يوجب الغسل.

حكم المسح على الجوربين في المنزل بدون عذر

مبطلات المسح على الجورب

أوضح المفتي أن هناك ثلاث حالات تبطل المسح على الجورب، أولاً، إذا تم نزع الجورب من القدم بعد المسح، فإن المسح يصبح باطلًا، ثانيًا، إذا انقضت مدة المسح المحددة للمقيم أو المسافر، فإنه يجب تجديد الوضوء وغسل القدمين إذا كان الشخص محدثًا، أو غسل القدمين فقط إذا كان متوضئًا، ثالثًا، إذا حدث ما يوجب الغسل، مثل الجنابة أو الحيض أو النفاس، فإن المسح يصبح باطلًا ويجب على الشخص غسل قدميه.

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