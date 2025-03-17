دعاء قبل الافطار في 17 رمضان 2025.. “اللهم أعني ولا تعن علي”
دعاء قبل الافطار في 17 رمضان 2025.. يعد وقت الإفطار من أهم اللحظات التي يحرص فيها المسلمون على الدعاء والتقرب إلى الله، إذ ورد عن النبي ﷺ أن للصائم دعوة لا ترد عند الإفطار، ومع حلول اليوم 17 من رمضان 2025، يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية المستحبة في هذه اللحظة المباركة، راجين من الله القبول والمغفرة.
في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي، دعاء قبل الافطار في 17 رمضان 2025، بالإضافة إلى بعض الأدعية التي يمكن ترديدها قبل الإفطار، سائلين الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويكتب لنا الخير في هذه الأيام المباركة.
دعاء قبل الافطار
يعتبر دعاء الصائم عند الإفطار من السنن النبوية التي حث عليها الرسول ﷺ، حيث يستحب للصائم الدعاء والتضرع إلى الله في هذه اللحظة المباركة، إذ ورد أن دعوة الصائم عند فطره لا تُرد.
ويعد هذا الوقت فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة، حيث يكون العبد أقرب ما يكون إلى ربه، مستحضرًا نعمة الصيام والإفطار، ومن أهم آداب الدعاء عند الإفطار استحضار النية والخشوع، والبدء بحمد الله والصلاة على النبي ﷺ، وطلب الخير في الدنيا والآخرة.
دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب
اللهم لا تردنا خائبين، وارزقنا أفضل ما تمنح عبادك الصالحين، ولا تجعلنا من المحرومين من فضلك، بل أغمرنا بجودك ورحمتك، واغفر لنا ذنوبنا إلى يوم الدين، يا أرحم الراحمين.
اللهم أسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، واجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.
اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي، واغفر لي ذنوبي، وتجاوز عن سيئاتي برحمتك يا كريم.
دعاء قبل الإفطار للرزق
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
دعاء الإفطار اللهم لك صمت
مع اقتراب وقت الإفطار في شهر رمضان الكريم، يتوجه المسلمون إلى الله بالدعاء، تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم لنعمة الطعام والشراب التي يفطرون بها بعد يوم من الصيام، ومن الأدعية المستحبة في هذه اللحظة المباركة: “اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت”، ويحمل هذا الدعاء معاني عميقة، حيث يؤكد المسلم أن صيامه خالصٌ لله، امتثالًا لأمره وخضوعًا لمشيئته، كما يعبر عن ثقته وإيمانه القوي بالله، متوكلًا عليه في كل أمور حياته.
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