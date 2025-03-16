حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح.. وهل يختلف في الفروض؟

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح، حكم قراءة القرآن من المصحف من الأسئلة التي تتردد كثيرًا، ويسأل فيها أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية بشكل مكثف.

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح والفروض والنوافل، وذلك في فتوى منشورة لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وأجاب فيها عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار.

ويستعرض الموجز ما قاله حول حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح.

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح، وقال ممدوح في إجابته: قيل في القاعدة الفقهية بأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، بمعنى أي وسيلة شرعية نصل بها إلى المقصد الشرعي فهي حلال.

وأضاف أمين الفتوى: يجوز إستخدام المسبحة أو الحصى لعد الذكر مثلًا، فهذه وسيلة يتحقق بها المقصد.

وتابع الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى أن الوسيلة التي تؤدي تحقيق المقصود، تأخذ حكم المقصد، فمدام المقصد مشروع تصبح الوسيلة مشروعة.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم وهو يصلي سواء الفرض أو النافلة أو التراويح أن يلقنه آخر إذا كان لا يحفظ من كتاب الله، فإن لم يجد من يلقنه في صلاته أو أنه لا يحفظ كما ذكرنا فيجوز له الإستعانة بالمصحف لكي يحقق ما يرجوه من صلاة.

الإفتاء: كان للسيدة عائشة عبد يصلي بها ويقرأ من القرآن

واستشهد بما ورد عن السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم: كان لديها عبد "اسمه زكوان"، كان يصلي بها الليل ويقرأ من المصحف في صلاة قيام الليل.

وأكد أمين الفتوى بأنه لا فرق في القراءة من المصحف سواء في الفرض أو النافلة أو في التراويح أو رمضان أو غير رمضان.

وتابع أمين الفتوى: إذًا فإن يجوز الاستعانة بالمصحف وهو من الأمور المشروعة في الفريضة والنافلة في رمضان وفي غير رمضان.

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