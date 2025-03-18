حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان.. إليك ما قاله الأئمة

حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد الأسئلة حو الأحكام الشرعية في زكاة الفطر وموعد إخراجها وقيمتها إلى آخر هذه الأمور، وقد ورد دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم تأخير زكاة الفطر لآخر أيام رمضان.

ويستعرض الموجز ما أفتت به حول حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان عبر السطور التالية.

حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان

حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضانالفطر

حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان، وقال الدار في فتواها والتي جاءت على لسان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق بأنه: تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية.

ما هو وقت إخراج زكاة الفطر عند الشافعية والحنابلة؟

حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان، وأشار جمعة في فتواه المنشورة على موقع دار الإفتاء إلى أن يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

ما هو وقت إخراج زكاة الفطر عند المالكية؟

ونوه بأنه السادة المالكية والحنابلة أجازوا إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

الإفتاء: لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر

وأوضح المفتي الأسبق بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

ما هي قيمة زكاة الفطر 2025 - 1446 بحسب دار الإفتا المصرية؟

وكانت دار الإفتاء أعلنت في بيان رسمي لها قيمة زكاة الفطر لعام 2025 - 1446 هجريًا، مشيرة إلى أن قيمة الزكاة لهذا العام حوالي 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى للفرد الواحد، ويجوز للمسلم أن يزيد عن ذلك قدر استطاعته.

جدير بالذكر أنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم، بالغًا كان أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، إذا كان يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه.

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