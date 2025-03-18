موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله عز وجل صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وقد صامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أيضًا.

ولهذا يقدم لكم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء ومواقيت الصلاة في جميع الأنحاء.

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان

أدعية الصائم المميزة وقت الفطور

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان ومواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان ومواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان ومواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان

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