18 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

يترقب الصائمون يوميًا موعد أذان المغرب، حيث يمثل نهاية ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على اغتنام هذه اللحظات بالدعاء والعبادة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:05 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات، ومع اقتراب موعد الإفطار، يحرص الصائمون على الدعاء، فقد قال النبي ﷺ: "للصائم دعوة لا تُرد"، داعين الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم في هذا الشهر المبارك.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يخفى عليك شيء.

اللهم أسألك فيضًا من فيض فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك.

اللهم بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما يقر أعيننا، ويغنينا عن سؤال غيرك.

اللهم أنت واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، ونحن ببابك واقفون، ولجودك الواسع منتظرون، يا كريم يا رحيم.

اللهم يسّر لي أمري، واجعل الخيرة فيما أقدم عليه، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

اللهم رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

اللهم استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة.

اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك.

اللهم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فاهدني ووفقني إلى ما تحب وترضى.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 18 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم 18 رمضان 2025 في تمام الساعة 7:22 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات، ويلي صلاة العشاء مباشرة صلاة التراويح، التي يحرص المسلمون على أدائها خلال شهر رمضان، تقربًا إلى الله وسعيًا لنيل رحمته ومغفرته، خاصة في العشر الأواخر التي تحمل فضلًا عظيمًا وليلة القدر المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدا 19 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا 19 رمضان 2025 في تمام الساعة 4:33 صباحًا، وفقًا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على قيام الليل وكثرة الدعاء، سائلين الله القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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