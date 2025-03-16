هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن مقدار زكاة الفطر للعام الجاري، وشهدت محركات البحث عن الأشخاص الذين يستحقونها، وهل يجوز إخراجها للأقارب أم لا.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب، ويستعرض الموجز في هذا الصدد ما ورد لدار الإفتاء المصرية في سؤال قديم أجاب عنه الدكتور علي جمعة وأعادت الدار نشره عبر موقعها الإلكتروني.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب، وجاء في السؤال المنشور عبر موقع الدار الإلكتروني "سائل يسأل عن مدى جواز إخراج الزكاة كلها للأقارب"؟.

وجاء في رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق بأن يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب.

وأوضح على جمعة بأنه لا يجوز إخراجها لبعض الأقارب وقال: يجوز إخراجها للأقارب ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأضاف علي جمعة: بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب.

ما هي قيمة زكاة الفطر 2025 - 1446؟

وكانت دار الإفتاء المصرية حددت زكاة الفطر لهذا العام 2025 - 1446، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة على أنه يمكن زيادتها.

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