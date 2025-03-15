زكاة الفطر 2025 في مصر: كيفية إخراجها وقيمتها بالأموال أو بالكيلو

زكاة الفطر 2025 في مصر..تفاصيل القيمة وطريقة الإخراج.. مع دخول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1446 هـ، تزايدت عمليات البحث حول قيمة زكاة الفطر لعام 2025 في مصر، وكيفية إخراجها، ومن يستحقها، وفقًا لما أقرّته دار الإفتاء المصرية رسميًا، ويستعرض موقع الموجز تكلفة وقيمة الزكاة.

قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر

أعلن مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام يبلغ 35 جنيهًا للفرد، مع إمكانية إخراج مبلغ أعلى لمن يرغب، كما تم تحديد فدية الصيام للأشخاص الذين لا يستطيعون الصوم شرعًا بمبلغ 30 جنيهًا عن كل يوم.

الفئات المستحقة لـ زكاة الفطر

وفقًا لما ورد في القرآن الكريم بسورة التوبة، تُصرف زكاة الفطر إلى الفئات التالية:

الفقراء والمساكين.

العاملون على جمع الزكاة.

المؤلفة قلوبهم.

في الرقاب والغارمين.

في سبيل الله وابن السبيل.



كيفية إخراج زكاة الفطر

أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن إخراج زكاة الفطر نقدًا أو عينًا، حيث تُقدَّر العطية العينية بـ 2.04 كيلو جرام من القمح للفرد، مع جواز دفعها نقدًا وفقًا لرأي الإمام أبي حنيفة، تيسيرًا على الفقراء.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

يمكن إخراج زكاة الفطر بدايةً من أول يوم في رمضان، وآخر موعد لذلك قبل صلاة عيد الفطر، إذ أكدت دار الإفتاء أهمية إخراجها في الوقت المحدد لضمان وصولها للمحتاجين.

هل يجوز إخراج أكثر من 35 جنيهًا؟

يجوز إخراج مبلغ أكبر لمن يرغب، لكن لا يجوز دفع أقل من 35 جنيهًا للفرد، وهو الحد الأدنى المحدد.

متى لا تُجزئ فدية الصيام؟

أكدت دار الإفتاء أن فدية الصيام لا تُجزئ في الحالات التي يكون فيها الصائم قادرًا على القضاء لاحقًا، مثل:

المرض القابل للشفاء.

السفر لمسافة القصر.

الحمل أو الرضاعة.



بهذا، تكون زكاة الفطر عبادة ووسيلة لمساعدة الفقراء، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والقيمة المحددة لضمان صحتها.

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