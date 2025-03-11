كيفية حساب زكاة الفطر 2025.. ومتى أول يوم لإخراجها؟

كيفية حساب زكاة الفطر 2025، كشفت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيفية حساب زكاة الفطر، وذلك في منشور مبسط ومختصر حتى يتمكن المواطنين من فهم الحكم الشرعي.

كيفية حساب زكاة الفطر 2025، ويستعرض الموجز في السطور التالية ما أوضحته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية.

كيفية حساب زكاة الفطر 2025

كيفية حساب زكاة الفطر 2025

كيفية حساب زكاة الفطر 2025، كتبت الدار زكاة الفطر، وفدية الصوم لعام 1446هـ تكون على النحو التالي:

أولًا: الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

ثانيًا: يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

ثالثًا: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا.

رابعًا: يتم حساب زكاة الفطر على أغلب قوت أهل البلد (القمح).

خامسًا: الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام 30 جنيهًا عن اليوم الواحد لغير القادر على الصيام ولا يستطيع القضاء.

سادسًا: يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده.

الإفتاء: من الفتاوى الخاطئة حساب الزكاة على سعر كيلو الحبوب عند التجار

وفي منشور آخر تطرقت الدار إلى بعض الفتاوى المنتشرة والخاطئة، وكتبت الدار على حسابها الرسمي على فيسبوك: من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر".

وأوضحت دار الإفتاء أن الصحيح هو: زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.

ويتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.

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