موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها والفئات المستحقة.. تفاصيل

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها والفئات المستحقة.. كشفت دار الإفتاء المصرية عن تفاصيل زكاة عيد الفطر المبارك 2025، مشددة على أنها فريضة شرعية تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها والفئات المستحقة.

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها والفئات المستحقة

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها.. وبناءً على ما كشف عنه الدكتور نظير محمد عياد، وهو مفتي الجمهورية، أن إخراج زكاة عيد الفطر المبارك 2025 الذي يبدأ من أول يوم في شهر رمضان المبارك ويستمر حتى قبل صلاة العيد مباشرة، ومشددًا على ضرورة الإلتزام بموعدها لحين تحقق الغاية المرجوة منها.

ماهو موعد إخراج زكاة عيد الفطر المبارك 2025

شدد مفتي الجمهورية على أن موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها يبدأ من أول يوم في شهر رمضان المبارك ويستمر حتى قبل أداء صلاة العيد، ويفضل أيضاً إخراجها عقب صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة العيد، وذلك تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، كما لفت إلى أنه يجوز إخراج زكاة عيد الفطر المبارك 2025 قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان يفعل الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الصحابي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

ماهو حكم تأخير زكاة عيد الفطر المبارك 2025 وتخرج نقداً أم حبوبا

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها.. وأكدت دار الإفتاء المصرية على أن تأخير إخراج زكاة عيد الفطر المبارك 2025 إلى ما عقب صلاة العيد يُعد مكروهًا، بينما يحرم تأخيرها لما عقب يوم العيد إلا بعذر شرعي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة عيد الفطر المبارك 2025 نقدًا، وذلك يكون تيسيرًا على الفقراء حتى يستطيعوا من تلبية احتياجاتهم المتباينة، حيث قد أخذت الدار برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراجها نقدًا، لأن ذلك النقد يوفر مرونة أكبر للفقراء، حيث يمكنهم شراء ما يحتاجونه بدلًا من الحبوب.

من هم الفئات المستحقة لزكاة عيد الفطر المبارك 2025؟

شددت دار الإفتاء المصرية أن زكاة عيد الفطر المبارك 2025 تُصرف للمستحقين الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]

قيمة زكاة عيد الفطر المبارك 2025

حددت دار الإفتاء المصرية، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية وهو برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن قيمة زكاة عيد الفطر المبارك 2025 تبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وذلك يكون استنادًا إلى أسعار القمح، الذي يُعتبر القوت الأساسي لأهل مصر، كما لفتت إلى أن مقدار زكاة عيد الفطر المبارك 2025 من الحبوب يعادل 2.04 كيلوجرامًا من القمح، مما يوفر ذلك للمسلمين الإختيار بين إخراجها نقدًا أو عينًا.

موعد إخراج زكاة الفطر 2025 وقيمتها

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