قيمة زكاة الفطر لعام 2025 وآخر موعد لإخراجها وكيفية حسابها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد اهتمام المسلمين في معرفة التفاصيل المتعلقة بزكاة الفطر، من حيث قيمتها وكيفية حسابها، بالإضافة إلى الموعد النهائي لإخراجها، وتعد زكاة الفطر فريضة على كل مسلم قادر، وتهدف إلى تطهير الصائم من أي تقصير خلال شهر رمضان، كما أنها تمثل وسيلة مهمة لدعم الفقراء والمحتاجين في يوم العيد.

ويعرض لكم الموجز قيمة زكاة الفطر لعام 2025 وآخر موعد لإخراجها.

قيمة زكاة الفطر لعام 2025

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لعام 1446 هـ (2025 م) هو 35 جنيهًا مصريًا عن كل فرد،وتستند هذه القيمة إلى سعر القمح، وهو أحد الأصناف التي تُخرج منها الزكاة، كما حددت الإفتاء فدية الصيام لمن لا يستطيع الصيام بعذر شرعي بمقدار 30 جنيهًا يوميًا.

كيفية حساب زكاة الفطر

في حساب زكاة الفطر، تم تحديد أن مقدار الزكاة هو 2.04 كيلو جرام من القمح، وهو ما يعادل 27.19 جنيهًا بناءً على سعر القمح في السوق، ومع ذلك، قررت دار الإفتاء رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا لضمان استفادة أكبر عدد من المحتاجين، وهو ما يُعتبر أكثر نفعًا للفقراء.

إخراج زكاة الفطر نقدًا

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من إخراجها عينًا، وهو الرأي المعتمد منذ فترة طويلة وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا الخيار يساعد الفقراء على شراء ما يحتاجونه بحسب أولوياتهم.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

يمكن إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، وفي حال تأخيرها بعد صلاة العيد، تصبح صدقة عادية ولا تؤدي الغرض المطلوب.

الفئات المستحقة لزكاة الفطر

يتم توزيع زكاة الفطر على عدة فئات مستحقة، منها الفقراء والمساكين، والعاملون على الزكاة، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

أهمية زكاة الفطر في شهر رمضان

زكاة الفطر تعد من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلمون في شهر رمضان، إذ تحمل في طياتها العديد من الفوائد الروحية والاجتماعية، فهي تعد وسيلة لتطهير النفس من أي تقصير قد يحدث خلال الشهر المبارك، خاصة فيما يتعلق بالصيام والصلاة، وتساهم في تطهير الصائم من أي نقص قد يشوب عبادته ،كما أن زكاة الفطر تعزز التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين في يوم العيد، وهو ما يساعد على إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، ليتمكنوا من الاحتفال بالعيد مثل باقي أفراد المجتمع.

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