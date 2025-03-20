موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم .. يشهد المسلمون اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك أجواءً روحانية مميزة، حيث يزداد التقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، مع اقتراب العشر الأواخر التي تحمل فضلًا عظيمًا وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ويحرص الصائمون على معرفة موعد أذان المغرب، حيث يعلن لحظة الإفطار بعد يوم من الصيام والتضرع، وفي ظل الأجواء الرمضانية، يستعد الجميع لكسر الصيام وسط أجواء عائلية ودينية مميزة، في انتظار صوت الأذان الذي يعلن لحظة الإفطار في هذا اليوم المبارك، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025.

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام فى 20 رمضان 2025

في اليوم العشرين من شهر رمضان 1446 هـ، يصوم المسلمون لمدة 13 ساعة و52 دقيقة، حيث يزداد الشعور بالروحانيات مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل، ومع استمرار طول فترة الصيام، يحرص الكثيرون على اتباع عادات غذائية صحية خلال الإفطار والسحور للحفاظ على نشاطهم وترطيب أجسامهم، ويعتبر هذا اليوم جزءًا من العشر الأواخر، التي تحمل فضلًا كبيرًا، مما يجعل المسلمين أكثر حرصًا على استغلالها في العبادة والدعاء.

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

أما موعد إفطار يوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ، فيحل مع أذان المغرب في تمام الساعة 6:07 مساءً. ومع اقتراب لحظة الإفطار، يجتمع الصائمون حول الموائد استعدادًا لكسر صيام يوم جديد مليء بالعبادات.

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 20 رمضان 2025

حددت إمساكية شهر رمضان مواعيد السحور والإمساك وأذان الفجر ليوم الخميس 20 رمضان 1446 هـ، وذلك وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت في المحافظات الأخرى، ووفقًا للإمساكية، يحين موعد السحور في تمام 2:14 صباحًا، فيما يكون الإمساك عند 4:14 صباحًا، ويتبعه أذان الفجر في 4:34 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيحل مع أذان المغرب في تمام 6:07 مساءً، ثم يأتي أذان العشاء والتراويح في 7:23 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025

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