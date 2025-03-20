موعد الشروق اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد الشروق اليوم.. مع تزايد الاهتمام بالأوقات الدقيقة خلال اليوم وخاصًا في شهر رمضان 2025 المبارك، كما يعد معرفة توقيت شروق الشمس أمر مهم عند المسلمون وذلك لتحديد مواقيت الصلاة بالإضافة إلي الأنشطة اليومية، مما يساعد ذلك على تنظيم الوقت بشكل أفضل.

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم الخميس الموافق 20-3-2025 في المحافظات.

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في المحافظات

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في القاهرة: 5:59 صباحًا.

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الإسكندرية: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في طنطا: 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في المنصورة: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الزقازيق: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الإسماعيلية: 5:55 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في بورسعيد: 5:53 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في دمياط: 5:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الغردقة: 5:42 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في العريش: 5:46 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في بني سويف: 5:59 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في المنيا: 5:59 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في قنا: 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في أسوان: 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في سوهاج: 5:53 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الأقصر: 5:50 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الوادي الجديد: 6:20 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في مرسى مطروح: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في السلوم: 6:23 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في السويس: 5:47 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان في الشيخ زايد: 5:45 صباحًا

موعد الشروق اليوم 20 رمضان

اقرأ أيضًا:

ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع