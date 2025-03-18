حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء، يسأل الكثير من المسلمين عن حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء، وهل الأفضل لها أن تصلي في بيتها أم في المسجد.

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء، وفي الصدد هذا أعادت دار الإفتاء المصرية فتوى قديمة تدور في هذا الشأن للعالم الراحل نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق والتي حملت رقم 4795، ويستعرض الموجز نص السؤال ونص الإجابة.

سيدات في المسجد

حكم الشرع في صلاة المرأة للتراويح في المسجد

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء، وورد الدار في الفتوى المعاد نشرها ما حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.

الإفتاء: صلاة المرأة في بيتها أفضل

وأجابت الدار على لسان مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل بـ: من المقرر شرعًا أن الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجماعة جائزة للرجال والنساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد عند خوف الفتنة واندلاع الفسق والفجور.

الإفتاء: يجوز للمرأة الصلاة في المسجد في هذه الحالة

وأوضح نصر فريد واصل: أما إذا أمنت الفتنة ولم يخشَ على المرأة من الفجور جاز لها أن تصلي الفرائض جماعة بالمسجد، شريطة أن تكون ملتزمة بالحشمة والوقار، وأن تكون بملابسها الشرعية الإسلامية التي لا تثير الشبهات.

وأختتم مفتي الجمهورية الراحل فتواه بـ: على ذلك: إذا كانت صلاة النساء للتراويح في المسجد أسفل المنزل لا يكلف المرأة مشقة الانتقال إلى المسجد وإنما كان المسجد في أسفل منزلها، ولم يخشَ منها أو عليها الفتنة جاز لها الصلاة في المسجد، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.

جدير بالذكر أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله وعليه وسلم ويستحب أن يقيم المسلم رمضان تقربًا إلى الله لعله ينال المغفرة والعتق من النيران.

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