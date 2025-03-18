هل الاعتكاف في المسجد ضرورة؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة، الاعتكاف من السنن النبوية والتي حث رسولنا الكريم عليها، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وقد بينت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها الحكم الشرعي في مسألة هل الاعتكاف في المسجد ضرورة أم لا.

ويستعرض الموجز فتواها، حول هل الاعتكاف في المسجد ضرورة؟، وجاءت على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الأسبق.

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة؟

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة؟

ما هو الاعتكاف لغة وشرعًا؟

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة، وفي بداية فتواها أوضحت دار الإفتاء المصرية معنى الاعتكاف وقالت الاعتكاف لغة: القيام على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له، مشيرة إلى أن معنى الاعتكاف شرعًا هو اللبث في المسجد بنيةٍ مخصوصةٍ، على صفة مخصوصة.

ما هي الأوقات التي يجوز فيها الاعتكاف؟

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة، وأكدت الدار على مشروعية الاعتكاف طوال العام، منوهة بأنه يتأكَّد في رمضان، ويزيد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان؛ إحسانًا لختام الشهر، وتحريًا لليلة القدر؛ فيكثر المسلم من القيام في هذه الأيام، ويشتدُّ في الاجتهاد في العبادة والذِّكْر وقراءة القرآن؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ" متفق عليه.

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة أم يجوز الاعتكاف في البيت؟

وبينت دار الإفتاء أن الاعتكاف سنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، وذلك بالإجماع سلفًا وخلفًا في حق الرجال.

هل الاعتكاف في المسجد ضرورة للنساء؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه أما في حق النساء أي الاعتكاف في المسجد فهو إجماع الصحابة، ورأي جماهير العلماء، وهو المذهب المعتمد والقول المُفْتَى به؛ ويُحمل قول من أجاز لها الاعتكاف في بيتها على قصد حصول الثواب ونيل أجر الاعتكاف.

وتابعت الإفتاء: فإذا تقرَّر اشتراط المسجدية في الاعتكاف في حق الرجال والنساء على السواء، لم يجُز الاعتكاف في البيوت حينئذ؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه.

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