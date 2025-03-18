متي يفطر الصائم المسافر.. الدكتور علي جمعة يوضح حكم الشرع

متى يفطر الصائم المسافر، قد يضطر المسلم إلى السفر من بلد إلى أخرى وهو صائم، ولكنه تقابله عقبة قد لا يدرك حكم الشرع فيها، وهي متى يفطر على وجه التحديد.

متى يفطر الصائم المسافر، وقد ورد دار الإفتاء المصرية سؤال في هذا السياق عبر موقعها الإلكتروني، وقد أجابت عنه الدار على لسان الدكتور علي جمعة، ويستعرض الموجز السؤال وما جاء في نص إجابة مفتي الجمهورية الأسبق.

متى يفطر الصائم المسافر، وورد الدكتور علي جمعة سؤال حمل رقم 3568 وجاء في نصه: " قت إفطار الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو".

طائرة

متى يفطر الصائم المسافر؟.. الإفتاء توضح

وأجاب الدكتور علي جمعة على السؤال بـ: الصائم المسافر جوًّا يفطر عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها.

وأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق: ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر للمشقة الزائدة المركَّبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.

الإفتاء: ما يقوله قادة الطائرات من الإفطار غير صحيح شرعًا

وأشار إلى أنه لو أفطر حينئذٍ يجب عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، مستكملًا في فتواه: وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.

وتطرق مفتي الجمهورية الأسبق لنقطة أخرى وهي: وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها.

وفي السياق ذاته ورد الدار سؤال جاء فيه ما حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب؟.

وأجابت الدار: ترخُّص المسافر بالفطر إذا كان سفرُه يبدأ بعد الفجر أو أثناء النهار، مَحَلُّ خلافٍ بين الفقهاء، ما بين مانعٍ مِن الترخُّص بالفطر في هذا اليوم، ومجيزٍ له، والأفضل والأكمل والأتمُّ للرجل المذكور الذي يبدأ سفره مِن بعد الظهر وهو صائمٌ في شهر رمضان وينتهي في نفس اليوم قبل المغرب أنْ يتمَّ صومه ولا يترخص بالفطر حتى لا يفوِّت على نَفْسه فضيلةَ الشهر وثوابَه الكبير، لكن إذا أراد أن يترخص بالفطر فله أنْ يقلد مَن أجاز ذلك وهو خلاف الأولى، إلا إذا شقَّ عليه الصوم أثناء سفره، فلَه الأخذ برخصة الفطر مِن غير إثمٍ عليه حينئذٍ ولا حرج.

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