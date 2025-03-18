كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها.. بماذا كان يدعو رسول الله فيها

كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها..مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يحرص الكثير على اتباع نهج وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحياء الليل بالتهجد والقيام.

وفيما يلي ينشر الموجز حول كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها.

كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها

أهمية صلاة التهجد

كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها، ورد في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قيام الليل في رمضان وغير رمضان، ولكنه كان أشد حرصًا عليها في العشر الآواخر من الشهر الكريم والدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر". (متفق عليه)، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره.

كيفية صلاة التهجد

كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها، وبحسب ما ذكره أهل العلم فصلاة التهجد تكون ركعتين ركعتين، ويحسن أن تختم بواحدة توترها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

وذكر بعض أهل العلم بأن يجوز أن يكتفي المصلي بـ 11 ركعة، أو 13، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ذلك في رمضان ولا غيره.

ما هو دعاء النبي في التهجد؟

كيفية أداء صلاة التهجد ووقتها.. كان من دعاء النبي في تهجده: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله.



وقت صلاة التهجد

يستحب أن يصلي المسلم التهجد في الثلث الأخير من الليل، وبحسب ما ذكرته دار الإفتاء التهجد يكون بعد غفوة أو نومة يسيرة بعد العشاء بعدها يقوم المسلم فيتهجد إلى الله سبحانه.

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