كيفية أداء صلاة التهجد وعدد الركعات: دليل شامل للمسلمين

تعتبر صلاة التهجد من أعظم النوافل التي يمكن أن يؤديها المسلم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها بشكل مستمر، خاصة في الليل عندما يسود السكون ويكون المسلم أقرب إلى ربه، وتعد هذه الصلاة من الفرص الكبيرة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تجمع بين العبادة والدعاء، وتفتح أمام المسلم أبواب المغفرة والرحمة.

ويعرض لكم الموجز عدد ركعات صلاة التهجد وكيفية اداءها.

عدد ركعات صلاة التهجد

صلاة التهجد ليست محددة بعدد معين من الركعات، لكن الأفضل أن تكون بين 2 إلى 12 ركعة، وقد يصلي المسلم ما بين 2 إلى 4 ركعات في كل تسليمة، ويمكنه أن يزيد العدد وفقًا لرغبته، ويمكن للمسلم أداء الصلاة بعدد قليل أو كبير من الركعات حسب قدرته البدنية والوقت المتاح له، ولكن يفضل أن تكون الختمة بصلاة الوتر، وركعات صلاة التهجد تكون مثالية في الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت الذي يتأكد فيه استجابة الله للدعاء.

كيفية أداء صلاة التهجد

النية: يجب على المسلم أن يحدد نيته لصلاة التهجد، وهي نية نافلة تعني قيام الليل ،ويمكن أن يحددها قبل النوم أو بمجرد الاستيقاظ من النوم. الوقت: يبدأ وقت صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء وحتى أذان الفجر، وأفضل وقت هو الثلث الأخير من الليل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "ينزلُ ربُّنا إلى سماءِ الدنيا كلَّ ليلةٍ حينَ يبقى ثلثُ الليلِ الآخرُ". الركعات: يتم أداء صلاة التهجد على النحو التالي: يبدأ المصلي بركعتين خفيفتين (مثل صلاة السنة)، ثم يزيد حسب الرغبة.

في كل ركعة يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم.

يمكن أداء الصلاة في أي عدد من الركعات (2، 4، 6، 8) ثم التسليم بعد كل ركعتين. الوتر: يمكن أداء الوتر في آخر صلاة التهجد، وهي ركعة واحدة، لكن يمكن زيادة عدد الركعات في الوتر إذا رغب الشخص، ويفضل أن يصلى الوتر بعد الانتهاء من صلاة التهجد. الدعاء والتضرع: أثناء أداء الصلاة، يمكن للمصلي أن يدعو الله بما يشاء، فهو وقت استجابة للدعاء في الثلث الأخير من الليل، مما يعزز فضل هذه الصلاة.

فضل صلاة التهجد

تعد صلاة التهجد من أعظم النوافل التي يقرب المسلم بها إلى ربه، وهي فرصة للتوبة والتضرع، كما أنها تمثل عبادة عميقة تعكس قوة الإيمان وصدق التوجه لله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

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