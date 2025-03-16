موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات.. دار الإفتاء توضح

موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات، صلاة التهجد من الصلوات والنوافل التي يحرص عليها الكثير من المسلمين وخاصة في شهر رمضان وبالتحديد في العشر الآواخر من الشهر الكريم، وذلك تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات لعل ذلك يصادف ليلة القدر ويكون العبد من المقبولين.

موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات

موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات، ويسأل الكثير من المسلمين عن موعد صلاة التهجد في رمضان، وقد أوضح الشيخ علي قشطة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية تفاصيل ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الدار عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، ويستعرض الموجز ما قاله.

موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات

موعد صلاة التهجد وطريقة أدائها وعدد الركعات، وورد قشطة سؤال جاء في نصه: ما هو موعد صلاة التهجد في رمضان، وهل بتكون عقب صلاة التراويح حتى أذان الفجر، أم ماذا؟.

وأجاب الشيخ على قشطة بـ: صلاة التهجد من صلاة الليل أي من قيام الليل، وقيام الليل منه صلاة التراويح والتي هي مخصوصة لشهر رمضان.

وتابع أمين الفتوى: والتهجد وقيام الليل، من صلوات الليل، موضحًا بأن قيام الليل التي لا يسبقها نوم أما صلاة التهجد هي التي يسبقها نوم يسير، أي الإنسان ينام قبلها ثم يقوم ليصلي صلاة التهجد.

وأوضح أن كل الصلوات الليلية أنها كلها من قيام أي أنها تدخل في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال:"من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار إلى أن صلاة التهجد يتم الحرص عليها في الأيام الوترية وتبدأ من ليلة 21، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذه الليالي ليلة القدر ويتقبلها منا.

عدد ركعات صلاة التهجد؟

وعدد ركعات صلاة التهجد يكون ركعتين ركعتيمن وذلك لما روي عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت».

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