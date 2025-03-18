الليالي الوترية في شهر رمضان 2025.. ما هي ومتى تبدأ؟

الليالي الوترية في شهر رمضان 2025، تعتبر الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي أعظ ليال في العام كله، نظرًا لأن فيها ليلة القدر على أرجح الأقوال الفقهية.

الليالي الوترية في شهر رمضان 2025، ويوضح الموجز في السطور التالية الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ومتى تبدأ ومتى تنتهي كل ليلة وما يستحب فيها من أعمال وأدعية.

الليالي الوترية في شهر رمضان 2025

الليالي الوترية في شهر رمضان 2025

هل تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟

الليالي الوترية في شهر رمضان 2025، وورد عدة أحاديث توضح أن ليل القدر تكون في العشر الأواخر فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

ما هي الليالي الوترية في رمضان 2025 - 1446؟

تكون الليالي الوترية في رمضان 2025 - 1446 على هذا النحو الذي سنذكره:

- ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس 2025.

- ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت 22 مارس 2025 حتى فجر الأحد 23 مارس 2025.

- ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الاثنين 24 مارس 2025 حتى فجر الثلاثاء 25 مارس 2025.

- ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى فجر الخميس 27 مارس 2025.

- ليلة 29 رمضان: تبدأ من مغرب الجمعة 28 مارس 2025 حتى فجر السبت 29 مارس 2025.

ما هي الأعمال المستحبة في الليالي الوترية؟

يستحب للمسلم في الليالي الوترية أو العشر الأواخر من رمضان أن يكثر من الطاعات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر". (متفق عليه).

وكل باب للطاعة يستحب للعبد أن يطرقه من قيام، وصلاة، وذكر، الإكثار من الدعاء، وصلة الأرحام، والإكثار من الصدقات والإكثار الإكثار من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني». (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي وصححه الألباني).

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