موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.. تفاصيل

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يعتبر وقت الإمساك ووقت أذان الفجر من المواقيت شديدة الأهمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يترتيب على هذا الموعدين الكثير من الأمور والتي تتعلق بأحكام فريضة الصيام مثل متى يمتنع المسلم عن تناول الطعام أو الشراب أو المفطرات بوجه عام، إلى غير ذلك من الأمور.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ونظرًا لأهمية هذا الموعدين يستعرض الموجز في التقرير التالي موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وإليكم قائمة بكل ما يتعلق بوقتي الإمساك وأذان الفجر فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك، وهي على النحو التالي.

- يوم الثلاثاء الموافق 18 رمضان: 2025 - 1446: الإمساك: 3:29 صباحًا - أذان الفجر: 4:14 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 19 رمضان: 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

- الخميس الموافق 20 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

- الجمعة الموافق 21 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

- السبت الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

- الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.

- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.

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