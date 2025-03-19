ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح

العشر الأواخر من رمضان.. تعد العشر الأواخر من رمضان من أهم الفترات في الشهر الفضيل، حيث تزداد فيها فرص العبادة والطاعات بشكل خاص، ويحرص المسلمون على استغلال هذه الأيام المباركة التي تتضمن ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي ما يجب على المسلم فعله خلال العشر الأواخر من رمضان لتحقيق أقصى استفادة روحية وجسدية، من خلال التوبة، الدعاء، وقراءة القرآن، إضافة إلى إحياء الليل بالعبادة، و نعرض أيضًا أهم الأعمال المستحبة في هذه الأيام وكيفية التفرغ للطاعات من أجل نيل مغفرة الله ورحمتها في هذا الشهر العظيم.

العشر الأواخر من رمضان

ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك المطلوب من المسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، مشيرة إلى ضرورة اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره، وأيقظ أهله، وأحيا ليله في العبادة.

وأكدت دار الإفتاء على أن المسلم ينبغي أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك، في توديع هذا الشهر الكريم، خاصةً أن العشر الأواخر تتضمن ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، لذلك يجب على المسلم أن لا يحرم نفسه من قيام هذه الليلة المباركة.

العشر الأواخر من رمضان

أفضل الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

وفيما يخص الأعمال المستحبة في العشر الأواخر، شددت دار الإفتاء على أهمية استحضار نية القيام بهذه الأيام المباركة منذ البداية، والحرص على التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما يجب التصدق ولو بالقليل وتفقد المحتاجين، مع الابتعاد عن المشاحنات والعمل على زرع المحبة والتعاون بين الأهل والأصدقاء.

وتشمل الأعمال الأخرى الإكثار من ذكر الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه، كما يوصى بالتهجد في الليل ولو بركعتين، والإلحاح في الدعاء مع اليقين من الإجابة. ويستحب أيضًا الإكثار من قول: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا."

أخيرًا، تبرز أهمية المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها، مع الإكثار من الصلاة النافلة مثل السنن الرواتب، وصلاة الضحى، والتسابيح، وصلاة الأوابين بعد المغرب، والتهجد، والتراويح.

العشر الأواخر من رمضان

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