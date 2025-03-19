موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في كافة الأنحاء

موعد الشروق اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله عز وجل صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وصامه النبي ﷺ وأمر المسلمين أيضاً بصيامه، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه أيضًا، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز فيما يلي موعد الشروق اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة وموعد الشروق اليوم الأربعاء

أدعية الصائم المهمة في شهر رمضان المبارك

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء

الفجر: 4:42

الشروق: 6:02

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الشروق: 6:00

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

حقائق عن صلاة الشروق

وهناك عدة حقائق عن صلاة الشروق ومنها أنها داخلة في صلاة الضحى، والفرق بينها أيضاً وبين صلاة الضحى أنّها تُصلى عقب شروق الشمس بمقدار ربع إلى ثلث ساعة، وهي صلاة مستحبة وليست واجبة، ووقت صلاة الضحى يكون من عقب ارتفاع الشمس بمقدار رمح في السماء إلى ما قبل زوال الشمس.

وتُعتبر صلاة الشروق من الصّلوات النّافلة، وقد لفت إليها الرّسول صلّى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (من صلَّى الغداةَ في جماعة، ثم قعد يذكر اللهَ سبحانه وتعالى حتى تطلُعَ الشمسُ، ثم صلَّى ركعتَين؛ كانت له كأجرِ حجَّةٍ وعمرةٍ، تامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ)، وهي ذاتها صلاة الضّحى وقيل تسمّى صلاة الشّروق إن صُلّيَتْ عقب شروق الشّمس وارتفاعها قدرَ رمحٍ، وتسمى بصلاة الضّحى إن كانت عقب ذلك الوقت.

معلومات عامة عن صلاة الشروق وموعده اليوم

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