موعد الشروق اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في جميع المحافظات

موعد الشروق اليوم.. وقت الشروق هو من المواقيت المباركة وخاصًا في شهر رمضان 2025 المبارك، كما يستحب للعبد فيها أن يستقبلها بذكر الله، لذلك يقدم الموجز موعد شروق الشمس اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 بكل المحافظات خلال السطور التالية:

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في القاهرة: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الإسكندرية: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في طنطا: 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في المنصورة: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الزقازيق: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في المنيا: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في بني سويف: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الفيوم: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في أسيوط: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في سوهاج: 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في قنا: 5:57 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الأقصر: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في أسوان: 5:57 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في مرسى مطروح: 6:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في السويس: 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الإسماعيلية: 6:02 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في العريش: 5:53 صباحًا

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في شرم الشيخ: 5:43 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في الغردقة: 5:44 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في دمياط: 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في بورسعيد: 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 16 رمضان 2025 في كفر الشيخ: 6:05 صباحًا

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