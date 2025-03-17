موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في جميع الأنحاء

موعد الشروق اليوم الإثنين الموافق 17 مارس.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وصامه النبي ﷺ وأمر المسلمين أيضاً بصيامه، حيث قد أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه أيضًا، ولذلك يعرض لكم موقعنا الموجز في السطور التالية موعد الشروق اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة.

موعد الشروق اليوم الإثنين في محافظات مصر

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواعيد الصلاة والأذان خلال شهر رمضان المبارك، يقدم لكم موعد الشروق ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين.

أدعية الصائم في شهر رمضان المبارك

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين

الفجر: 4:42

الشروق: 6:02

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الشروق: 6:00

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد الشروق ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

حقائق عن صلاة الشروق

وهناك عدة حقائق عن صلاة الشروق ومنها أنها داخلة في صلاة الضحى، والفرق بينها أيضاً وبين صلاة الضحى أنّها تُصلى عقب شروق الشمس بمقدار ربع إلى ثلث ساعة، وهي صلاة مستحبة وليست واجبة، ووقت صلاة الضحى يكون من عقب ارتفاع الشمس بمقدار رمح في السماء إلى ما قبل زوال الشمس.

مواقيت الصلاة ومواعيد الشروق اليوم الإثنين

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