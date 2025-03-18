الشروط اللازمة للعمل في كنترولات امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

الشروط اللازمة للعمل في كنترولات امتحانات الثانوية العامة، حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الشروط التي يجب توافرها في العاملين بكتترولات الثانوية العامة، وذلك نظرًا لأهمية الأمر بداية من تصحيح أوراق الإجابة وحتى التأكد من صحة النتائج.

الشروط اللازمة للعمل في كنترولات امتحانات الثانوية العامة، ويستعرض الموجز في التقرير التالي الشروط الواجب توافرها في العاملين بكنترولات الثانوية العامة، وذلك في النقاط التالية.

وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف

ما هي الشروط الواجب توافرها في المعلمين أو العاملين بكنترول الثانوية العامة؟

الشروط اللازمة للعمل في كنترولات امتحانات الثانوية العامة، وتكون الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم في العاملين بالكنترول على النحو التالي:

- أن يكون المعلم من ضمن المعيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء كان معلمًا أو موظفًا إداريًا، وألا يكون منتدبًا من جهة أخرى.

- اشترطت وزارة التربية والتعليم في المتقدم أن يكون له خبرة سابقة في أعمال الكنترول أو لديه خبرة إدارية تؤهله للعمل بدقة وسرعة.

- وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألا يكون للمتقد عدم أقارب في الثانوية العامة حتى الدرجة الثانية لضمان الحيادية.

التربية والتعليم: النزاهة والكفاءة شرط في المتقدمين للعمل بكنترول الثانوية العامة

- وفي جملة الشروط وضعت الوزارة شرطًا آخر وهو أن يكون المتقدم مشهودًا له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرارات تأديبية سابقة.

- وحظرت الوزارة على المتقدمين المشاركة في أي دروس خصوصية تجنبًا لأي تضارب في المصالح.

- وتماشيًا مع التطور الذي تشهده العملية التعليمية حاليًا اشترطت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين أن يكون لديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا، وذلك نظرًا لاعتماد الوزارة على الأنظمة الإلكترونية في تصحيح ورصد الدرجات.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة واحدة من أهم الأمور التي تشغل الرأي العام في مصر، وتحظى باهتمام بالغ سواء من الطلاب أو أولياء الأمور

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