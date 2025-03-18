رئيس جامعة سوهاج يحيل عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة إلى التحقيق ويوقفه عن العمل

تفاصيل قرار الإحالة والتحقيق.. أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بإحالة الدكتور (م.د.ع)، عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة، إلى التحقيق ووقفه عن العمل، وجاء ذلك بعد تلقي عدة شكاوى من الطلاب تتهمه بالقيام بتصرفات غير مسؤولة تجاه الطلاب والطالبات، بما يتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية، ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بغرس القيم الجامعية في نفوس الطلاب ، ويرصد الموجز التفاصيل.

دور المركز الإعلامي للجامعة

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المركز الإعلامي للجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد المصدر الوحيد الرسمي لأخبار الجامعة، فقد ناشدت الإدارة الطلاب بإرسال أي شكاوى تتعلق بهذا الأمر، وبالفعل، تلقى مكتب رئيس الجامعة عددًا من الشكاوى الرسمية التي تدين عضو هيئة التدريس.

سرعة تحرك الجامعة والإجراءات القانونية

استجابت إدارة الجامعة بشكل سريع للواقعة، وقرر الدكتور حسان النعماني اتخاذ جميع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فور إبلاغه بالواقعة.

تأكيد على عدم التهاون

أكدت إدارة جامعة سوهاج أنها لن تتهاون في مواجهة أي تصرف خارج عن التقاليد الجامعية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. يأتي هذا في إطار حرص الجامعة على أداء رسالتها التربوية تجاه الطلاب، سواء داخل الجامعة أو خارجها.

التصرف فردي ولا يمثل هيئة التدريس

وأوضحت إدارة الجامعة أن هذا التصرف لا يُعدو أن يكون تصرفًا فرديًا من عضو هيئة تدريس غير مسؤول، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن العلاقة التي تربط أعضاء هيئة التدريس بطلابهم في جامعة سوهاج.

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