محافظ سوهاج يهنئ القيادة السياسية والعسكرية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برقيات تهنئة إلى القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تعد واحدة من أعظم الانتصارات في تاريخ العسكرية المصرية، حيث جسدت تلاحم الشعب مع قواته المسلحة في استعادة الأرض والكرامة. ويكشف الموجز التفاصيل.

تهنئة لرئيس الجمهورية

وجّه المحافظ برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تظل رمزًا للفخر والعزة لكل مصري، مشيدًا بالدور البطولي الذي قام به رجال القوات المسلحة في هذه الملحمة التاريخية، التي أثبتت قدرة الجيش المصري على تحقيق المستحيل.

وأكد المحافظ في تهنئته أن هذه الذكرى ستظل خالدة في وجدان الأمة، وأن ما حققه الجيش المصري في العاشر من رمضان يعكس روح العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبناء مصر الأوفياء، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالمزيد من التقدم والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

برقيات تهنئة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع

كما بعث المحافظ برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في استكمال مسيرة التنمية، مستلهمة من روح انتصارات العاشر من رمضان، التي قدمت نموذجًا للتضحية والعمل الجماعي من أجل رفعة الوطن.

وفي ذات السياق، أرسل المحافظ برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبّر فيها عن تقديره العميق لدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن تضحيات الجيش المصري كانت وستظل مصدر فخر للأجيال القادمة.

تهنئة لقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة

لم تقتصر تهاني المحافظ على القيادة السياسية والعسكرية العليا، بل شملت أيضًا برقيات تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار رجال القوات المسلحة، مؤكدًا على دورهم المحوري في حماية الأمن القومي المصري، واستمرارهم في تنفيذ المهام الوطنية بكل كفاءة واقتدار.

كما بعث ببرقيات تهنئة إلى السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، مؤكدًا أن روح انتصار العاشر من رمضان يجب أن تظل حافزًا لمواصلة العمل والبناء، لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

إشادة ببطولات الجيش المصري

واختتم المحافظ تهنئته بالإشادة ببطولات القوات المسلحة، التي قدمت أروع صور الفداء والتضحية، مجددًا العهد على استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار، ومؤكدًا أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف جيشه وقيادته، مستلهمًا من انتصارات الماضي قوة لتحقيق مستقبل مشرق.

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