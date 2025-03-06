محافظ سوهاج يشهد احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف 2025

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يوافق السابع من شهر رمضان المبارك، بمناسبة ذكرى تأسيس الأزهر الشريف.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

حضور الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية:

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة، مثل الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بالإضافة إلى نواب البرلمان مثل النائب أحمد عواجة والنائب زكريا حسان، والممثلين عن الكنيسة، ومجموعة من علماء الأزهر الشريف.

فقرات الاحتفال وتكريم الأزهر:

بدأ الاحتفال بتلاوة السلام الجمهوري، تلاه تلاوة لآيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمات تطرقت لدور الأزهر في نشر الفكر الوسطي، ودعمه لقضايا المرأة وتحقيق المصالحات المجتمعية، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلمائه.

كلمة محافظ سوهاج:

في كلمته، أشاد محافظ سوهاج بدور الأزهر في نشر الفكر المعتدل والتصدي للفكر المتطرف، مؤكدًا على مكانته العريقة التي تمتد لأكثر من ألف عام في خدمة العلم والمعرفة.

إهداء المصحف الشريف تقديرًا لدعم الأنشطة الأزهرية:

في ختام الاحتفال، قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بتقديم المصحف الشريف المقدم من مشيخة الأزهر إلى محافظ سوهاج، تقديرًا لدعمه المستمر لأنشطة وفعاليات الأزهر في المحافظة.

دور الأزهر في تعزيز التعايش السلمي:

تعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في تعزيز التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع، وعلى مر العصور، كان الأزهر منبرًا للعلم والتنوير، حيث عمل على نشر ثقافة التسامح والوسطية، ليصبح مثالاً يُحتذى به في تعزيز الحوار بين مختلف الأطياف الدينية والثقافية، والأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا التعايش السلمي في المجتمع المصري، ويسعى من خلال مؤسساته العلمية والدعوية إلى نشر قيم السلام والاحترام المتبادل، وهو ما يجسد دوره الأساسي في تقوية أواصر الوحدة بين جميع فئات المجتمع.

كما يُعَد الأزهر الشريف مرجعًا مهمًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد تساهم في نشر الفكر المتطرف، وهو ما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويكفل تحقيق التنوع الثقافي والديني في إطار من الاحترام والتفاهم، وهذه الفلسفة التي تبناها الأزهر الشريف منذ نشأته، تجعل من احتفالاته مناسبة لتجديد التأكيد على هذه القيم النبيلة التي يسعى الأزهر لتعميمها في المجتمع المصري بل والعالمي.

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