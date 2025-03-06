محافظ سوهاج يشارك في حفل الإفطار الجماعي لـ 1500 شخص

حفل الإفطار الجماعي.. شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة "شئون ذوي الاعاقة" بالحديقة العامة في ميدان الثقافة، وذلك بمشاركة 1500 شخص من ذوي الإعاقة من مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

إفطار رمضان من محافظ محافظة سوهاج اليوم

حفل الإفطار الجماعي في محافظة سوهاج

وحضر حفل الإفطار الدكتور محمد عبد الهادي وهو نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، وأيضاً محمد أبو العجب مسئول شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة من خلال مشاركة أبناءه من ذوي الهمم في هذه الأجواء الرمضانية، ومؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كافة الفئات، والعمل أيضاً على تلبية احتياجاتهم وإتاحة سبل الحياة الكريمة لهم، وكما تبادل الحديث مع الحضور، مستمعًا إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم.

الإفطار الجماعي في محافظة سوهاج

إفطار ذوي الهمم المقدم من محافظ محافظة سوهاج

وأشاد ذوي الهمم بالدعم المتواصل الذي يقدمه لهم المحافظ، وحرصه أيضاً على مشاركتهم في كافة الفعاليات، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس الإهتمام الكبير بهم، وفي ختام هذا الحفل، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ، وذلك تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المشاركة.

إفطار جماعي في محافظة سوهاج لذوي الهمم

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